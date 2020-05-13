Друг Адель прокоментував її схуднення: Це шокує її саму

32-річна співачка Адель опинилась у центрі уваги всіх світових ЗМІ, коли шалено схудла. Та ця популярність дещо бентежить артистку, яка, ймовірно, саме через це вкрай рідко ділиться з прихильниками новими знімками.

Як повідомляє The Daily Mail, прокоментувати ситуацію вирішив інсайдер з близького оточення Адель. За його словами, після того, як артистка опублікувала святкове фото у чорній мінісукні, її інстаграм-сторінку засипали повідомленнями прихильники, колеги з шоу-бізнесу та журналісти. Така чимала увага бентежить саму Адель, хоч вона і не приховує, що в захваті від своєї нової фігури.

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"Адель від такої уваги ніяково. Вона вважає, що зараз виглядає краще, ніж будь-коли, але все ще дуже соромиться своєї зовнішності. Іноді їй важко повірити, що вона виглядає так добре, як про неї говорять. Це шокує її саму", – зазначив інсайдер.



Адель шалено схудла за рік / Instagram / @adele​

Окрім цього, він розповів, що тепер Адель з легкістю може назвати себе шопоголіком. Артистка після схуднення проводить все більше часу в бутіках, купуючи та приміряючи десятки брендових речей. Інсайдер додав, що наразі Адель має вбрання на всі випадки – від мінісуконь до вечірніх. На новий гардероб вона витратила тисячі доларів і зупинятись на цьому не має наміру.

Журналісти припускають, що позбутись зайвих кілограмів Адель вдалось завдяки правильній системі харчування, описаній Ейданом Гоггінс і Гленом Маттеном у їхній книзі. Тренер артистки Каміла Гудіс припускає, що саме зміна раціону повпливала на фігуру. Адель відмовилась від оброблених продуктів та замінила їх на рослинне харчування.

Дієтологи запевняють, що така дієта має проходити під наглядом експерта, адже в тривалій перспективі потрібно стежити, щоб не було нестачі калорій.