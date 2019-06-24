Друг Софі Тернер і Джо Джонаса проговорився про дату весілля зірок: коли відбудеться церемонія

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Софі Тернер і Джо Джонас
Софі Тернер і Джо Джонас / Instagram / @joejonas

Однією з найголовніших таємниць літа-2019 було друге весілля зірки "Гри престолів" Софі Тернер і її чоловіка, співака, Джо Джонаса. Однак не з власної вини знаменитостям не вдалося зберегти дату-сюрприз у секреті.

Наприкінці травня стало відомо, що Софі Тернер і Джо Джонас, які таємно одружилися у вузькому колі, планують друге весілля у Парижі. Як повідомлялося, це буде пишне гуляння з багатьма гостями та красивими декораціями. Однак дату зіркова пара планувала тримати в секреті до того часу, поки день весілля не настав би.

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Однак їхні плани зруйнував їхній друг і телеведучий, який отримав запрошення раніше, Доктор Філ. У коментарі під їхнім спільним знімком на фоні Ейфелевої вежі чоловік написав: "Легше! Залишився всього один тиждень! Ха! Побачимося на весіллі!". Оскільки Софі Тернер опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram у суботу, 22 червня, то дата їхнього весілля – 29 червня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

 

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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