Друга частина фільму "Маліфісента": мережу підкорює трейлер з Анджеліною Джолі

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"Чаклунка: Володарка темряви": офіційнйи трейдер дивитись онлайн
"Чаклунка: Володарка темряви": офіційнйи трейдер дивитись онлайн

Невдовзі всі кіномани зможуть переглянути довгоочікуване продовження казкової історії фільму "Чаклунка" або ж "Маліфісента". У мережі вже презентували трейлер, який стрімко набирає популярності.

Ще у 2014 році автори кінострічки презентували першу частину "Чаклунки" (Maleficent). Непересічний сюжет про принцесу Аврору та відьму Малефісент, яку майстерно зіграла Анджеліна Джолі, захопив глядачів. Відтак довгих 5 років кіномани очікували, коли ж з'явиться продовження фантастичної історії. 

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Зйомки кінострічки "Чаклунка: Володарка темряви" розпочались ще в квітні 2018 року. Та минуло більше, ніж рік, як автори презентували перший довгоочікуваний трейлер до фільму. Згідно з роликом, події відбуватимуться через кілька років після того, як чаклунка наклала закляття на принцесу. Окрім цього, видно, що між Малефісентою та королевою Інгріт розпалиться запекла боротьба.

Я пам'ятаю цю історію про злу відьму і принцесу, яка була проклята. Історія стала легендою. Але це не казка. Багато полюють на невинних. Думаю, що такі, як ти, погодяться,
– заінтригувала Анджеліна Джолі у тизері. 

Відомо, що режисером кінострічки став Гоакім Роннінг, найбільш відомий завдяки фільмам "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" та "Бандитки". Вражає й акторський склад стрічки "Чаклунка: Володарка темряви". Окрім Анджеліни Джолі, глядачі зможуть спостерігати за майстерною грою Мішель Пфайффер, Ель Фаннінг і Еда Скрейна. Світова прем'єра фільму запланована на 18 жовтня 2019 року.

"Чаклунка: Володарка темряви": дивіться перший офіційний трейлер 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно Анджеліна Джолі
Джерело: LifeStyle 24
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