Друга серія серіалу "Гра престолів 8 сезон" з'явилася в мережі до офіційної прем'єри

Нещодавно стартував показ восьмого, фінального сезону одного з найпопулярніших серіалів сучасності "Гра престолів". Однак після випуску 1 серії прихильники неочікувано отримали можливість побачити наступний епізод ще до його офіційної прем'єри.

Прихильники серіалу "Гра престолів" не змогли дочекатися офіційних прем'єр від авторів, оскільки новий епізод з'являється в мережі раз в тиждень, тому купили підписку на весь 8 сезон. Однак через їхню необачність невидані серії змогли побачити й інші користувачі мережі Інтернет. Про це повідомляє видання Forbes.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон 2 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду

Шанувальники з Німеччини, які купили підписку і отримали доступ до не презентованих епізодів, одразу після появи першої серії мали змогу побачити продовження. Незабаром другий фрагмент з'явився на форумі, що має назву Reddit, а згодом і на інших ресурсах. Пізніше посилання на завантаження з'явилося і на безлічі торрент-сайтів, однак HBO побачили витік і змогли ліквідувати спойлери, які заполонили мережу за 6 годин до офіційного випуску серії.