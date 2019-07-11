Другий день Atlas Weekend: як минули виступи гурту Black Eyed Peas та співачки Netta
Переможниця минулорічного Євробачення та володарі Grammy запалили на київській сцені наймасштабнішого українського фестивалю Atlas Weekend, де гучно минув другий день.
Від хард-року до драменбейс, електро-попу чи рейву. На Atlas Weekend кожен знайде свою сцену.
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Переможниця Євробачення 2018 Netta запалює на головній сцені. Вона не на жарт розбурхала публіку.
Після свого запального сету ізраїльська співачка танцювала під драйвових Little Big. А також, хоч і через паркан, але залюбки фотографувалася з фанатами. Не стримує себе під сценою і багатотисячна публіка. В ритм відривається під запальні хіти.
Насолоджуються відвідувачі не тільки гучною музикою, але й самою атмосферою на фестивалі та повною свободою від стереотипів. Кажуть, що тут себе відчувають максимально комфортно.
Відвідувач Atlas Weekend
Фестиваль це місце, де треба відпочивати повністю й відмовлятися від буденності. Я вже третій рік поспіль в цій шубі буду ще четвертий та п’ятий,
– розповів відвідувач Atlas Weekend Денис.
Відвідувачка Софія за три дні до Atlas Weekend втрапила в халепу, бо впала та зламала ногу. Проте своїх планів не скасувала. "Хоча з гіпсом, але я тут і безмежно щаслива. Є спеціальні подіуми для людей з візками. Також зручні доріжки і всі волонтери готові допомогти. Люди доброзичливі, напевно, тому що музика об'єднує", – розповіла Софія.
Організатори подбали, аби відвідувачам з інвалідністю було добре видно все, що відбувається на сцені. Для цього облаштували спеціальну зону, бо на галявині глядачі себе не стримують.
Зона для відвідувачів з інвалідністю
Хедлайнерами другого дня Atlas Weekend були легендарні Black Eyed Peas – кумири мільйонів та автори суперхітів 2000 років. Востаннє гурт приїздив в Україну з концертом ще у 2006 році. Тож довгоочікувана зустріч була дуже гарячою.
Ми дуже щасливі зараз бути тут з вами у Києві. Хлопці в цьому місті, країні найщасливіші у світі, бо у вас тут дуже гарні дівчата,
– заявив учасник гурту Black Eyed Peas.
Дивіться фото від прес-служби Atlas Weekend:
Фестиваль справді став наймасштабнішим в Україні за тривалістю, кількістю сцен та легендарних хедлайнерів. Попереду у фестивальників виступи Liam Gallagher, The Subways, The Hardkiss.