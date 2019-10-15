Другий день туру: Кейт Міддлтон вразила образом із вишитими орнаментами

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.in

Герцогиня Кембриджська 14 жовтня прибула з принцом Вільямом в Пакистан, де протягом 5 днів матиме офіційний візит. Відпочивши з дороги, подружжя зранку 15 жовтня одразу ж здійснило свій перший вихід.

Відомо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали місцеві школи Ісламабаду (столиці Пакистану) і зустрілися зі школярами, а також побували в національному парку Маргалла-Хілс, який розташований в передгір’ї Гімалаїв.

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принц вільям і кейт міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані / Getty Images

Для офіційного візиту герцогиня Кембриджська обрала "королівський синій" – традиційний пакистанський наряд, що складався із сорочки вільного крою до колін, та широкі брюки. Образ від місцевого бренду Maheen Khan прикрашала вишивка в зоні декольте, а look завершували туфлі на низькому ходу бежевого кольору.

принц вільям і кейт міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані / Getty Images

Принц Вільям у свою чергу одягнув темно-сині штани і взуття, та світло-блакитну сорочку. Разом подружжя виглядало дуже гармонійно та радісно.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Принц Вільям Пакистан Королівська сім'я
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