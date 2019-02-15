Другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019: за кого ви вболіваєте – опитування

Вже цієї суботи, 16 лютого, в Україні відбудеться другий півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019. Вісім талановитих вокалістів презентуватимуть свої пісні та боротимуться за можливість представляти Україну у фіналі конкурсу.

Минулого тижня стало відомо, що у фінал Нацвідбору до Євробачення-2019 пройшло троє виконавців: Brunettes Shoot Blondes, MARUV та YUKO. Членами журі Національного відбору-2019 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken), а прямий ефір відбувався одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Вже завтра, 16 лютого, стане відомо, хто закриє шістку фіналістів і побореться за шанс представляти Україну на Євробаченні в Ізраїлі у травні цього року.

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А поки, затамувавши подих, чекаємо на виступи наступних півфіналістів. Вже завтра свої композиції представлять: Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR та KHAYAT.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого із талановитих вокалістів ви вболіваєте.