Другий шанс: актор Терренс Ховард оголосив про заручини з екс-дружиною

Голлівудський актор Терренс Ховард вирішив покінчити із холостяцьким життям. Чоловік освідчився своїй екс-дружині Мірі Пак.

У 49 років Терренс Ховард вже вп'яте піде до вівтаря. Обраницею актора стала його екс-дружина Мірі Пак. За словами Терренса, зі своєю коханою він хоче бути до кінця свого життя.

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"Мені потрібно було 45 років, щоб знайти тебе. Але тепер, коли ти прикрашаєш мій 50-ий рік, я проведу поруч з тобою решту життя", – романтично сказав Терренс Ховард до коханої в колі своїх друзів.

За інформацією TMZ, чоловік не поскупився на дорогоцінність, яку вручив Мірі Пак під час їх вечірки. За розкішну обручку Терренс Ховард віддав близько мільйона доларів.

Варто зазначити, що Міра Пак – не перша дружина Терренса Ховарда, з якою актор кілька разів укладав шлюб. У 1989 році та 2005-му він одружувався з Лорі МакКоммас. З жінкою актор має трьох дітей. Окрім цього, Терренс Ховард був одружений із Мішель Ент, однак після 3 років спільного побуту пара вирішила розійтись.

У 2013 році Терренс познайомився з Мірою Пак, але їхні стосунки змогли протриматись всього 2 роки: раптово жінка подала на розлучення. Та вже на початку 2018 року Терренс і Міра оголосили про возз'єднання.

Хто такий Терренс Ховард?

Голлівудський актор, відомий за участю у фільмах та серіалах "Імперія", "Залізна людина", "Розбагатій або помри", "Метушня і рух", "Дім великої матусі", "Дворецький", "Кров за кров", "Клуб гравців", "Полювання Ханта" та ін. Терренс Ховард був номінантом на премію "Оскар", однак бажаної статуетки він так і не отримав.