Другий вихід першої леді США: Меланія Трамп в елегантній сукні в Аргентині

Перша леді США Меланія Трамп прибула в Аргентину разом із чоловіком Дональдом, щоб відвідати саміт Великої двадцятки. На заході також були дружини президентів Франції, Китаю та інших країн.

Саміт Великої двадцятки проходить в столиці Аргентини Буенос-Айрес. Місто зібрало президентів двадцяти країн та їх дружин. Міжнародний захід розпочався 30 листопада та триватиме два дні. Перші леді США, Франції, Китаю не гаяли часу та відвідали культурні місця Аргентини, а ввечері всі гості зібрались за урочистою вечерею.

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На світському заході до президентського подружжя США приєдналась старша дочка Дональда Трампа Іванка. На знімках, які з'явились у мережі одразу після події, сім'я постала вже втрьох. Для світського заходу дочка президента США обрала білий костюм, піджак якого був з відкритими плечима, чорні туфлі на підборах та клатч в тон до взуття.



Іванка Трамп приєднується до вечері, приуроченої саміту Великої двадцятки / Instagram / @alwaysivanka

Меланія Трамп для урочистої вечері одягнула фіолетову сукню на коротких рукавах. Талію підкреслила золотим поясом, в тон до якого обрала туфлі-човники на підборах. Поруч із першою леді США стояла дружина президент Аргентини Хуліана Авада (Juliana Awada), яка одягнула сукню кольору "шампань", декоровану об'ємними квітами. До плаття вона обрала світлі босоніжки з тонкими поясками.