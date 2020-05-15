Польща показала кадри з палаючого Майдану на Євробаченні-2020: відео

Міжнародний конкурс Євробачення-2020 14 травня відзначився онлайн-шоу, на якому країни-учасники презентували свої пісні, які були записані ще під час Національних відборів або у відеостудіях. Польща презентувала і власний кліп на пісню Empires, яку виконала співачка Alicja, де з'явились кадри з Майдану 2013-2014-х років.

Конкурс Євробачення-2020 цьогоріч вперше відбувся у нетрадиційному форматі, а саме – онлайн, оскільки пандемія коронавірусу внесла власні корективи в організацію заходу. 12 травня було презентовано перше онлайн-шоу, а 14 травня – друге. Вже у суботу 16 травня на прихильників конкурсу чекає чимало сюрпризів, втім. переможця вони зможуть обрати лише наступного року.

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Незважаючи на це, музична подія презентувала усі архівні відео з учасниками в тому порядку, які було попередньо узгоджено як на реальний конкурс в Роттердамі, Нідерланди. Одним з учасників другого онлайн-шоу стала Польща. Виконавиця Alicja у своїй пісні Empires співає про швидкоплинні зміни, як все навколо горить і як валяться імперії. Символічно у кліпі польської зірки можна побачити кадри з української Революції гідності, що відбулась спочатку через непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, а згодом – через повалення режиму тодішнього Президента України Віктора Януковича.

Палаючі барикади, протестувальники і пожежні машини на центральних вулицях Києва – все це повернуло українських глядачів у спогади семирічної давності. Пропонуємо і вам переглянути відеокліп від учасниці Євробачення-2020 з Польщі.

Alicja – Empires: дивитись відео онлайн