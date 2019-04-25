Дружба тварин і людей: знімки, які прославили африканського фотографа на весь світ

Світлини фотографа з Уганди Джона Дрісдейла водночас і зворушливі, і дотепні. На них життя тварин відбивається у дуже несподіваних ситуаціях, але завжди позитивно. Саме знімки з чотирилапими і прославили митця. Хоча починав він із фотографування королівських осіб.

Дрісдейл переїхав до Великобританії у 20 років. Все планувалось, як звичайний візит до родичів, але обернулось справжньою удачею для молодого фотографа, який марив професійним фото. Його запросили на навчання у престижний Гілфордській художній коледж, пише Cameralabs.

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Після двох років у Гілфорді йому пощастило ще раз. Перша "стаціонарна" робота, яку отримав Дрісдейл, був легендарний Vogue. А перше завдання – допомагати Сесілу Бітону фотографувати королівську родину у Букінгемському палаці.

Студія Vogue (у Лондоні – 24 канал) приймала Сесіла Бітона, Нормана Паркінсона і багатьох інших чудових людей. Для мене це була відмінна можливість ще й тому, що після війни дістати кольорову плівку було немислимо, а у Vogue був необмежений доступ до кольорової фотоплівки із США,

– згадував митець.

Фотограф взявся за фоторепортажі, рекламну та промислову зйомку. Його роботу розлітались світовими медіа, з'являлись на плакатах, книгах листівках тощо. Вдалось здобути і безліч професійних нагород, зокрема British Press Pictures of the Year і World Press Photo.

Попри всі здобутки, Дрісдейл запам'ятався широкому загалу світлинами тварин і дітей. Він майстерно вихоплював такі кадри з реальних життєвих ситуацій, які чіпляли своєю щирістю та добрим кепкуванням стосовно ракурсів.



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла

"Діти та тварини дуже швидко втрачають до всього інтерес, тому необхідно отримати все, що можна, з блискавичною швидкістю. У мене завжди було кілька камер, заряджених плівкою і з налаштованими об'єктивами, щоб, якщо одна закінчиться, я міг відразу переключитися на іншу. Я не раз працював з помічниками, які прекрасно могли поводитися як з тваринами, так і з дітьми. Проте наступного разу це могло відбувалося зовсім інакше: все складалося швидко і безконтрольно. У цілому, велика частка везіння", – пояснював свій успіх Дрісдейл.



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла



Фото Джона Дрісдейла

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