Дружба з пелюшок: дочка Вікторії Бекхем стала приятелькою 1-річного сина Єви Лонгорії

180 Читать новость на русском
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

В Голлівуді усім відомо, що протягом багатьох років зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія та британська дизайнерка Вікторія Бекхем є близькими приятельками. Зірки не приховують свою дружбу та завжди вітають одна одну зі святами.

Так, 10 липня єдина дочка подружжя Бекхемів Харпер відсвяткувала свій день народження. Дівчинці виповнилося 8 років. Окрім зіркового сімейства, її привітала і Єва Лонгорія. Акторка опублікувала нове зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що у 2011 році Єва Лонгорія стала хрещеною матір'ю дочки Вікторії Бекхем.

Читайте також: Харпер Бекхем – 8 років: як зіркове сімейство привітало дівчинку – зворушливі фото

Відомо, що Єва та Вікторія є близькими подругами вже багато років. Вікторія навіть займалася дизайном весільної сукні акторки.

Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Getty Images

А тепер знаменитості дружять сім'ями. На знімку маленька Харпер позує з первістком Лонгорії – однорічним сином Санті (Сантьяго – повне ім'я).

З днем народження, Харпер! Я люблю тебе! І, як стає зрозуміло з погляду Санті, він любить тебе також,
– додала Єва у підписі.

 

Крім того, Вікторія Бекхем показала нові знімки з сімейного святкування дня народження дочки. Харпер є надзвичайно щасливою дівчинкою, адже всі старші брати дуже люблять її та піклуються.

 

 

 

blog_ava
Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України, – ЗМІ
сьогодні
8475
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Вікторія Бекхем Єва Лонгорія Зіркові діти Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників
сьогодні 16:04 "Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників
Юлія Ліпенцева 242
Жива легенда італійської моди: шлях до успіху Джорджо Армані
сьогодні 11:05 Жива легенда італійської моди: шлях до успіху Джорджо Армані
Анастасія Кушпіт 751
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
10 липня 17:04 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
2741
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
9 липня 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 954
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
9 липня 12:30 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
1113
Новини
Більше новин
Залиште відгук