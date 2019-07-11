Дружба з пелюшок: дочка Вікторії Бекхем стала приятелькою 1-річного сина Єви Лонгорії

В Голлівуді усім відомо, що протягом багатьох років зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія та британська дизайнерка Вікторія Бекхем є близькими приятельками. Зірки не приховують свою дружбу та завжди вітають одна одну зі святами.

Так, 10 липня єдина дочка подружжя Бекхемів Харпер відсвяткувала свій день народження. Дівчинці виповнилося 8 років. Окрім зіркового сімейства, її привітала і Єва Лонгорія. Акторка опублікувала нове зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що у 2011 році Єва Лонгорія стала хрещеною матір'ю дочки Вікторії Бекхем.

Читайте також: Харпер Бекхем – 8 років: як зіркове сімейство привітало дівчинку – зворушливі фото

Відомо, що Єва та Вікторія є близькими подругами вже багато років. Вікторія навіть займалася дизайном весільної сукні акторки.



Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Getty Images

А тепер знаменитості дружять сім'ями. На знімку маленька Харпер позує з первістком Лонгорії – однорічним сином Санті (Сантьяго – повне ім'я).

З днем народження, Харпер! Я люблю тебе! І, як стає зрозуміло з погляду Санті, він любить тебе також,

– додала Єва у підписі.

Крім того, Вікторія Бекхем показала нові знімки з сімейного святкування дня народження дочки. Харпер є надзвичайно щасливою дівчинкою, адже всі старші брати дуже люблять її та піклуються.