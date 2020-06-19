Українська співачка SLAVIA, яка є дружиною Дзідзьо, презентувала новий кліп "Я тобі не мамка". Артистка приміряла для зйомок провокативні образи, які привернули увагу вітчизняних ЗМІ.

Новий кліп співачки SLAVIA

SLAVIA (Ярослава Хома) ще задовго до прем'єри анонсувала вихід нового треку та кліпу до нього. Проєкт має соціальну мету: артистка закликає жінок не бути в тіні своїх чоловіків та реалізовувати свій потенціал. Ролик з'явився на каналі вокалістки в ютубі та привернув увагу меломанів.

Дивіться також Монатік та Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка"

Дружина Дзідзьо обрала розкішну атласну сукню червоного кольору, яка ефектно дивилась в кадрі та акцентувала увагу на красуні. Окрім цього, SLAVIA показала стрункі ноги та фігуру в білосніжному боді, прикрашеному золотистим поясом-ланцюгом. Артистка виглядала розкішно.



Співачка SLAVIA – дружина Дзідзьо / Фото ТСН

А вже в описі до відео SLAVIA пояснила, що часто жінки проявляють до своїх обранців надмірну дбайливість та увагу, тому кожній варо задуматись, чи хоче вона бути "нянькою, лялькою чи мамкою".

"Іноді ми, жінки, стаємо такими мамками для своїх чоловіків, проявляємо надмірну опіку, розчиняємося в чоловіках, забуваючи про власні мрії і бажання. Мабуть, у кожної з нас були такі історії, як в моїй пісні. Коли все дістає, жінка розуміє, що має нарешті бути собою, говорити про те, що відчуває і не боятися проявляти свої емоції, розвивати свій талант, реалізувати себе", – наголосила вона.

Дивіться кліп до пісні SLAVIA – "Я тобі не мамка": відео

Що відомо про шлюб SLAVIA та Дзідзьо

Михайло Хома (справжнє ім'я Дзідзьо) познайомився зі своєю дружиною ще у студентські роки. Тоді артист навчався у музичному училищі у Львові, студенткою закладу була і Ярослава Притула. Згодом Дзідзьо творив свій перший гурт "Михайло Хома і друзі", куди запросив вокалістку. Спілкування переросло у романтичні стосунки, а у 2013 році Дзідзьо та SLAVIA пішли до вівтаря.

І хоч кар'єра чоловіка є більш відомою громадськості, його дружина Ярослава є не менш талановитою. В цьому, ймовірно, меломани переконають неодноразово, адже на ефектному кліпі артистка не зупиниться.