Співачка SLAVIA вирішила вийти з тіні свого зіркового чоловіка й розпочати музичну кар'єру, привернувши увагу широкої публіки. Вона запевняє, що в дуеті з коханим співала до його шаленої популярності, а до колеги Олі Цибульської зовсім не ревнує, адже артистки – подруги.

SLAVIA нещодавно гучно заявила про себе, випустивши кліп на пісню "Я тобі не мамка". Проте в інтерв'ю для ТСН.ua співачка, справжнє ім'я якої Ярослава Хома, розповіла, що її творчий шлях розпочався ще в дошкільному віці. Саме музика звела їх з Дзідзьо, адже подружжя познайомилось в музичному училищі.

До теми Дружина Дзідзьо приміряла спокусливі образи у новому кліпі: відео

Згодом пара створила дует "Друзі", у складі якого виступали на весіллях та розважальних заходах в Україні та за кордоном. Проте зараз творчі шляхи SLAVIA та Дзідзьо розійшлися. Про те, що дружина хоче заявити про себе на широку публіку, артист навіть не здогадувався, адже кохана тримала пісню в таємниці від нього аж до самої прем'єри.

А от до дуетів успішного чоловіка з зірковими колегами співачка ставиться спокійно. Вона запевняє, що цей досвід вона вже мала й, можливо, запише черговий хіт разом з Дзідзьо. Навіть тісний творчий союз з Олею Цибульською не бентежить SLAVIA.

Чи ревнує дружина Дзідзьо до Цибульської?

Попри безліч чуток у пресі й припущень шанувальників, Ярослава Хома впевнена, що її чоловіка з Олею Цибульською поєднує лише музика. Як з'ясувалось, вона знайома з артисткою особисто ще з юності. Ба більше, саме SLAVIA підтримувала з нею зв'язок у соціальних мережах тоді, як життєві шляхи Дзідзьо та Цибульської розійшлися.

Не ревную. Взагалі Оля і Дзідзьо познайомилися на моїх очах, коли ми в юності всі разом їздили вокальними фестивалями,

– зізналась дружина Дзідзьо.

Кохана музиканта також досить критично ставиться до спільної творчості зіркового дуету. Вона переконана, що її пісня "Я тобі не мамка" перевершила всі хіти Дзідзьо і Цибульської: "Щодо їхнього дуету, можна про це багато говорити, хвалити чи критикувати. А можна просто встати і зробити ліпше. Я обрала другий варіант, і мені моя робота подобається значно більше".