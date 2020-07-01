Мандрівник Дмитро Комаров разом з дружиною Олександрою Кучеренко вже встиг здійснити кілька польотів Україною після тривалої перерви. Модель розповіла, як працюють аеропорти у карантинних реаліях та чи дотримуються всіх норм під час авіаподорожей.

Нещодавно мандрівник та ведучий програми "Світ навиворіт" відсвяткував 37-річчя, а красуня-дружина Олександра Кучеренко підготувала для нього найкращий подарунок – авіаквиток до Одеси. Володарка титулу Міс Україна-2016 на особистій сторінці в інстаграмі зізналась, що вже встигла здійснити кілька внутрішніх польотів й поділилась своїми спостереженнями від нових реалій.

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Маски в аеропортах

22-річна Олександра Кучеренко запевнила, що зараз захисні маски потрібні скрізь і завжди. Їх необхідно одягати як у будівлі аеропорту, так і в літаку під час польоту. Вона запевнила, що працівники будуть постійно нагадувати пасажирам про це обов'язкове правило.

Вимірювання температури

За словами моделі, під час авіаподорожі температуру будуть міряти 5 разів – на вході в аеропорт, при проходженні контролю, перед гейтом, на трапі і по прильоту. Вона зазначила, що у випадку підвищеної температури пасажира не допускають до польоту.

Дистанція в аеропортах

Дружина Дмитра Комарова поскаржилася, що зберігати дистанцію в автобусі, який везе пасажирів з речами на посадку, майже неможливо. Вона поскаржилась, що у літаках на середні місця також продають квитки, проте під час її польотів була можливість пересісти, адже пасажирів вкрай мало – близько половини.

Документи

Олександра Кучеренко наголосила, що при вході в аеропорт просять показати посадковий талон, який слід завчасно роздрукувати разом з квитком на літак. Адже тепер працівники аеропорту не торкаються документів пасажарів: " Тепер працівники аеропорту не беруть в руки ваші документи".