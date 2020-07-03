Вчора, 2 липня, мультиартист Монатік відсвяткував 5 річницю шлюбу з коханою Іриною. Жінка вирішила вкотре показати прихильникам розкішний букет квітів та подякувала коханому за такий подарунок.

Дружина співака оприлюднила яскраву світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Зіркове подружжя рідко висвітлює особисте життя, проте особливим днем вирішило поділитися із шанувальниками.

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Дружина Монатіка показала свій подарунок

З нагоди річниці весілля виконавець вирішив подарувати обраниці величезний букет білих півоній. Ірина була неймовірна рада такому сюрпризу та не припиняє дякувати коханому за любов та турботу. Ірина та Дмитро справді є один для одного підтримкою і опорою в житті, чудовими батьками для своїх синів.

Все ніяк не натішуся цією красою! Дякую, Дмитре,

– підписала фото Ірина.

Хоча офіційно Ірина та Дмитро є подружжям лише 5 років, проте їхня чарівна історія розпочалася 9 років тому. З першого дня вони кохають один одного та не уявляють свого життя по-іншому. А чудовим продовженням цього союзу є народження двох синів – Платона та Данила.