Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася спокусливими світлинами, на яких позує у весільному халатику. Фото, що зроблені напередодні таємного весілля, швидко розбурхали мережу.

На особистій сторінці Катерини в інстаграмі з'явилося декілька звабливих кадрів. Вона вкотре поділилася з прихильниками моментами дня, коли офіційно стала дружиною Віктора Павліка.

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Знімки були зроблені перед урочистим розписом. Реп'яхова позує на них у довгому весільному халатику білого кольору. Мереживні вставки на рукавах додають вбранню святковості та особливої ніжності. На одному із фото вона тримає в руці красивий букет нареченої.

Волосся Катерини зібране у зачіску ззаду. На її обличчя спадають легенькі локони, які додають образу жіночності. Вуха дівчини прикрашають сережки з камінням. Вона зробила ніжний макіяж із ніжно-рожевою помадою на губах.



Катерина Реп'яхова у весільному халатику / Instagram-Stories / @repyahovakate



Молода дружина Віктора Павліка / Instagram-Stories / @repyahovakate

Хоча в РАЦСі Катерина була в образі total white, та на першій зйомці у новому статусі постала у приталеній сукні кремового кольору без бретелей. Вбрання було оздоблене вишивкою та камінням. Реп'яхова зібрала волосся у низький пучок та залишила два пасма спереду. Бездоганним аксесуаром стали довгі сережки з камінням, які доповнили її ніжний образ.