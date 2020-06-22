Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вперше розповіла про те, як лікувала його від залежності. За словами дівчини, її місія – "збирати Віктора по крупинках".

На особистій сторінці Катерини в інстаграмі з'явився допис, у якому вона розповіла відверту особисту історію. Дівчина зізналася, що неодноразово лікувала Віктора від залежності.

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Фото Катерини Реп'яхової

Вона поширила архівну світлину, на якій зображена у 21-річному віці. Дівчина зазначила, що фото було зроблене за пів року до зустрічі з артистом, яка кардинально змінить її життя. Катерина "збиратиме Павліка по крупинках".



Архівне фото Катерини Реп'яхової / Instagram / @repyahovakate

Історія Катерини Реп'яхової

"Лікуватиму його від залежності. На моїх очах скасується не один концерт. Але я буду сильною і з усіх сил рятуватиму життя коханої людини. Сама. Без жодної допомоги. Навіть, коли в реанімації мені скажуть, що наступного разу його вже не врятують. Для того, щоб це життя зробило все, щоб врятувати інше і в важкі хвилини бути поруч", – написала Катерина.

Проте це не всі труднощі, які траплялися на шляху Катерини та Віктора. За її словами, болючим ударом стала хвороба сина виконавця Павла.

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"І я знову збиратиму життя Віктора по крупинках. Але я буду сильною, я буду поруч, буду його опорою. Бо я потрібна йому, як ніколи. Я буду робити це, поки дихаю. Напевно, це моя місія. Не існує сильнішого випробування, ніж бачити, як страждають твої близькі", – зізналася дружина артиста.