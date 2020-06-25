Днями 21-річний син Віктора Павліка розповів про свою боротьбу з раком, наголосивши, що хвороба лише прогресує. Артиста засудили за численні концерти в складний для родини період. Проте його молода дружина Катерина Реп'яхова зізналася, що саме батько забезпечує онкохворого сина та доглядає за ним.

Концертний директор та кохана Віктора Павліка активно розвиває особистий блог та відверто ділиться з фоловерами подробицями особистого життя. Проте Катерина уникає тему боротьби сина співака з раком. Після шквалу обурення, яке звалилося на пару після відмови Павла Павліка від лікування, в інстаграм-сторіс дівчина вирішила розповісти, як насправді батько допомагає онкохворому сину.

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Дружина Павліка зізналася, якщо вони не демонструють стосунки зірки з 21-річним сином, то це не означає, що батько не підтримує нащадка. Катерина Реп'яхова переконана, що публічне висвітлення щемливої теми лише зашкодило б як Віктору, так і Павлу.

Як Віктор Павлік підтримує онкохворого сина?

Дружина артиста зізналася, що її чоловік постійно навідує Павла й турбується про нього. Після того, як хлопець не зміг пересуватися на милицях, зірковий батько придбав для нього візок, а весь період лікування возив до лікарів та доглядав за ним.

Він їздить, він турбується, він його миє, він носить на собі. Він його возить по лікарнях. Просто я вважаю, не варто розповідати про це, тим більше у своєму блогу,

– наголосила дружина Павліка.

Що відомо про хворобу сина Павліка?

Близько півтора року тому 21-річний Павло розпочав боротьбу з раком кісток. За цей час він пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Проте хвороба так і не відступила, а лише продовжує прогресувати: ліва рука постійно болить, а зараз почали відмовляти пальці. Син артиста пересувається лише на візку.

Нещодавно син Віктора Павліка оголосив, що припиняє боротьбу з раком, адже вважає лікування безглуздим. Проте вже за кілька днів Павло заявив, що він не здався й "надалі боротиметься та житиме з вірою в свою перемогу над новим ворогом". Зараз лікарі та батьки погодилися дати можливість його імунітету відновитися.