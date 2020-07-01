Голлівудське подружжя у шлюбі понад 20 років й виховує двох спільних дітей. Проте союз Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт не такий вже й ідеальний, як може здатися на перший погляд. Дружина крутила роман з молодим співаком Августом Альсіна, а чоловік благословив їхні стосунки.

Про роман з 48-річною американською акторкою Джадою Пінкетт-Сміт 27-річний співак Август Альсіна розповів в ефірі шоу The Breakfast Club's, інформує Page Six. Він зізнався, що зблизився з одруженою жінкою 2016 року, проте не став акцентувати, коли їхні стосунки закінчилися.

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Реакція Вілла Сміта на роман дружини

Проте виконавець наголосив, що про їхній роман знав чоловік коханої Вілл Сміт, а пару познайомив син подружжя 21-річний Джейден Сміт. За словами Августа Альсіна, на той момент шлюб голлівудської пари перетворився на партнерство, тому актор не заважав почуттям закоханих. Вони навіть відпочивали разом на Гаваях та відвідували церемонію BET Awards.

Я фактично сів з Віллом і поговорив про перетворення від їх шлюбу на життєве партнерство. Він благословив мене,

– переконує Август Альсіна.

Співак називає Джаду Пінкетт-Сміт найбільшим коханням свого життя, якому присвятив всього себе: "Можу зараз спокійно померти, знаючи, що щиро віддав себе комусь". Крім того, сім'ю Вілла Сміта Август Альсіна вважає близькими для себе людьми й ставиться до них, як до родини.



Джада Пінкетт-Сміт з коханцем Августом Альсіна / Фото Getty Images

Варто зазначити, що сама Джада Пінкетт-Сміт раніше зізнавалась, що не створена для звичайного шлюбу, а поряд з чоловіком вона не відчуває себе замкненою в клітці. Вони переживали складні часи у стосунках кілька років тому, проте парі все ж вдалося налагодити особисте життя.