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Дружина Влада Ями поділилася чуттєвими фото: Сім'я – це там, де тепло та затишно

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Влад Яма з дружиною
Влад Яма з дружиною / Instagram / @ liliya_yama

Дружина популярного українського хореографа та судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія поширила у мережі чуттєві кадри з коханим. А також розповіла, що для неї означає сім'я і що в ній залежить від жінки.

Влад та Лілія не часто діляться спільними світлинами, проте інколи вони з радістю показують шанувальникам результати фотосесій, де постають неймовірно щасливими та закоханими. На особистій сторінці зіркової дружини в інстаграмі з'явився ніжний допис із зворушливими знімками. 

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Думки Лілії Ями про сім'ю 

Жінка зізналася, що для неї сім'я – це те місце, де завжди тепло та затишно. Там завжди зрозуміють, допоможуть і підтримають. Ліля вважає, що головне – знайти правильного партнера у житті та не поспішати в цьому. 

А погода та температура вдома залежить від самої жінки, її прийняття та любові до себе. Тому, перш, ніж вимагати щось від партнера, потрібно почати з себе. Ключ до успіху – робота над собою,
– зазначила в публікації Ліля. 

Чуттєві фото Лілі та Влада

На чорно-білих знімках, які з'явилися в мережі, пара зображена у ніжних образах. Подружжя позує, ніжно притулившись один до одного. На їхніх обличчях сяє усмішка, адже кохання з роками стає все сильнішим. 

Вони обоє одягнені в клітчасті сорочки. На обличчі в Лілії бачимо насичений макіяж, а довге розкішне волосся красуня вклала рівно. 

Влад Яма
Чуттєве фото Влада Яма з дружиною / Instagram / @ liliya_yama

Влад Яма
Влад Яма та його дружина Лілія / Instagram / @ liliya_yama

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Сімʼя Новини LifeStyle Зіркові романи
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