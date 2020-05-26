Дружина Влада Ями поділилася чуттєвими фото: Сім'я – це там, де тепло та затишно
Дружина популярного українського хореографа та судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія поширила у мережі чуттєві кадри з коханим. А також розповіла, що для неї означає сім'я і що в ній залежить від жінки.
Влад та Лілія не часто діляться спільними світлинами, проте інколи вони з радістю показують шанувальникам результати фотосесій, де постають неймовірно щасливими та закоханими. На особистій сторінці зіркової дружини в інстаграмі з'явився ніжний допис із зворушливими знімками.
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Думки Лілії Ями про сім'ю
Жінка зізналася, що для неї сім'я – це те місце, де завжди тепло та затишно. Там завжди зрозуміють, допоможуть і підтримають. Ліля вважає, що головне – знайти правильного партнера у житті та не поспішати в цьому.
А погода та температура вдома залежить від самої жінки, її прийняття та любові до себе. Тому, перш, ніж вимагати щось від партнера, потрібно почати з себе. Ключ до успіху – робота над собою,
– зазначила в публікації Ліля.
Чуттєві фото Лілі та Влада
На чорно-білих знімках, які з'явилися в мережі, пара зображена у ніжних образах. Подружжя позує, ніжно притулившись один до одного. На їхніх обличчях сяє усмішка, адже кохання з роками стає все сильнішим.
Вони обоє одягнені в клітчасті сорочки. На обличчі в Лілії бачимо насичений макіяж, а довге розкішне волосся красуня вклала рівно.
Чуттєве фото Влада Яма з дружиною / Instagram / @ liliya_yama
Влад Яма та його дружина Лілія / Instagram / @ liliya_yama