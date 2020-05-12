Дружина Влада Ями показала рідкісне фото з сином у День матері: Ось чому сьогодні і моє свято!

Українське подружжя Влада Ями та Ліліани ось уже 5 років перебувають у спільному щасливому шлюбі. Разом вони виховують сина Леона, якого старанно приховували від очей публіки. Але з кожним днем зірки привідкривають "завісу" особистого життя та показують світу радісні моменти сім'ї.

Нещодавно хореограф Влад Яма в інстаграмі опублікував архівний кадр, на якому обмінюється весільними клятвами з Ліліаною 21 вересня 2014 року. Така світлина стала справжньою несподіванкою для фанатів, але прихильники були раді, що тепер знають, коли все ж відбулось весілля Влада.

Цікаво Влад Яма вперше показав весільне фото та розсекретив дату шлюбу

Тепер же дружина Ліліана вирішил продемонструвати обличчя сина в інстаграмі, хоча і в профіль. Нагодою стало традиційне свято Дня матері, де жінка зазначила, що тепер це і її свято, від чого вона дуже щаслива. На світлині хлопчик ніжно цілує маму в губи, яка присіла навпроти нього на колінах.

Додамо, що коли зіркове подружжя Влада та Ліліани побувало у Маямі у березні цього року, то Влад вже показував публіці сина на фото, однак той відвернувся від камери та не міг відвести погляду від розкішної червоної автівки Ferrari.