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Дружина Влада Ями показала рідкісне фото з сином у День матері: Ось чому сьогодні і моє свято!

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Ліліана Яма
Ліліана Яма / Instagram / @liliya_yama

Українське подружжя Влада Ями та Ліліани ось уже 5 років перебувають у спільному щасливому шлюбі. Разом вони виховують сина Леона, якого старанно приховували від очей публіки. Але з кожним днем зірки привідкривають "завісу" особистого життя та показують світу радісні моменти сім'ї.

Нещодавно хореограф Влад Яма в інстаграмі опублікував архівний кадр, на якому обмінюється весільними клятвами з Ліліаною 21 вересня 2014 року. Така світлина стала справжньою несподіванкою для фанатів, але прихильники були раді, що тепер знають, коли все ж відбулось весілля Влада.

Цікаво Влад Яма вперше показав весільне фото та розсекретив дату шлюбу

Тепер же дружина Ліліана вирішил продемонструвати обличчя сина в інстаграмі, хоча і в профіль. Нагодою стало традиційне свято Дня матері, де жінка зазначила, що тепер це і її свято, від чого вона дуже щаслива. На світлині хлопчик ніжно цілує маму в губи, яка присіла навпроти нього на колінах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liliya Yama (@liliya_yama)

 

Додамо, що коли зіркове подружжя Влада та Ліліани побувало у Маямі у березні цього року, то Влад вже показував публіці сина на фото, однак той відвернувся від камери та не міг відвести погляду від розкішної червоної автівки Ferrari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle День матері Зіркові батьки Зіркові діти LifeStyle
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