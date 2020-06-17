Актор "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло чекає на появу первістку. Його дружина Ірина опублікувала чарівні фото, на яких видно округлий живіт.

Фото з'явились на її фейсбук-сторінці ще наприкінці травня 2020 року. Та, оскільки Ірина Жогло – не публічна людина, ці знімки привернули увагу LifeStyle 24 тільки після новини про вінчання закоханих.

Важливо Володимир Жогло відсвяткував весілля: перші фото молодят

У час карантину дружина відомого гумориста влаштувала стильну фотосесію. Обраниця Володимира Жогло постала перед камерою у сукні, яка підкреслила вагітність, і білому пальті. Ірина тримала у руці іграшку салатового кольору, що можна сприймати як натяк, що пара очікує на появу сина. Однак офіційного підтвердження цьому поки немає.



Володимир Жогло стане батьком / Фото Facebook / @ІринаЖогло



Дружина Володимира Жогло вагітна / Фото Facebook / @ІринаЖогло

Що відомо про весілля Володимира Жогла

Володимир Жогло освідчився Ірині на концерті "Вар'яти-шоу" у Львові. Сталось це 11 лютого. Відтоді закохані планували весілля та змушені були внести корективи через пандемію.

Всередині травня 2020 року пара розписалась у львівському РАГСі. Церемонія пройшла тільки в присутності молодят, які одягнули медичні маски. А вже 17 червня подружжя поділилось першим знімками зі свого весілля. Вінчання пройшло на Львівщині у присутності найближчих родичів та друзів Володимира Жогла і Ірини. Наречена обрала білосніжну сукню, яка допомогла приховати її вагітність.

"Моє гостре почуття через пристрасть до тебе просто рве на дрібні частини душу! Дуже хочеться знову пережити ті моменти, коли рахувала секунди до зустрічі з тобою, хочу відчувати тебе кожною своєю клітинкою. Не можу прожити без відчуття аромату твого тіла навіть хвилини. Всі миті, які я проводжу без тебе, схожі на вічність! Як же я люблю кожну зморщечку на твоєму обличчі!" – зворушливо написала Ірина Жогло в день весілля.

Цікаво, що на одному фото подружжя натякнуло на майбутнє поповнення. Ірина погладила живіт свого чоловіка, що викликало усмішку у багатьох користувачів мережі.



Весілля Володимира Жогло / Фото Facebook / @ІринаЖогло