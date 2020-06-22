Американський актор та багатодітний батько втратив динину. У його дружини Кімберлі Брук стався викидень. Джеймс Ван Дер Бік зізнався, що ця втрата малюка на ранньому терміні вагітності стала для подружжя п'ятою.

Щемливе зізнання актор опублікував в інстаграм-профілі напередодні Дня батька. 43-річний Джеймс Ван Дер Бік зізнався, що майбутнє поповнення у родині вони з дружиною Кімберлі Брук тримали в таємниці й подалі від сторонніх очей, адже про попередні чотири вагітності, про які пара заявляла публічно, завершувалися викиднями.

Так, у жовтні минулого року багатодітна сім'я оголосила, що чекає на народження шостої дитини, проте вже у листопаді в дружини актора стався викидень.

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Кімберлі Брук втратила дитину минулих вихідних на 17 тижні, який був фатальним й під час минулих вагітностей. Її довелося госпіталізувати для переливання крові, а був поряд з коханою у лікарні, масажуючи їй ноги та намагаючись зіргіти.

Зірка телесеріалу "Затоки Доусона" зізнався, що вирішив оприлюднити п'ятий викидень за останні дев'ять років, адже у такий спосіб прагне підтримати пари, що стикаються з подібними проблемами. Він зізнався, що втрата дитини – це щоразу глибока травма та невимовний біль, проте такі випадки трапляються часто, а закохані, яким не судилося стати батьками, – не самотні.

Варто зазначити, що Джеймс Ван Дер Бік та Кімберлі Брук одружилися 2010 року й оселилися в Каліфорнії. За 10 років шлюбу в них народилося чотири доньки та син – 9-річна Олівія, 8-річний Джошуа, 6-річна Аннабель, 4-річна Емілію та дворічна Гвендолін.