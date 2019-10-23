Дружина Андре Тана презентувала капсульну колекцію свого бренду Home Wings: фото

У Києві відбулась презентація нової колекції одягу від бренду Home Wings, власником якого є дружина Андре Тана. Дизайнер Аліна Харечко створила лінію вбрання у співпраці з головним редактором журналу Cosmopolitan Олександрою Буринською. Дизайнерки розповіли, як утворилась їхня колаборація та з чого складається колекція одягу.

Презентація відбулась 21 жовтня у шоу-румі Home Wings, який облаштований у скандинавському стилі. Дизайнерка Аліна Харечко презентувала публіці колекцію для подорожей. Під час заходу вона наголосила, що полюбляє мандрувати спільно з чоловіком Андре Таном та їхньою 4-річною донечкою Софією, тому було важливо розробити одяг, який би ідеально підійшов для перельотів та поїздок.

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Таку ідею залюбки підтримала редакторка Олександра Буринська, яка долучилась до створення капсульної лінії вбрання. За її словами, кожна дівчина прагне завжди виглядати бездоганно та стильно, тому у колаборації з Home Wings вона намагалась врахувати всі побажання майбутніх прихильниць її виробів.

"Я людина з великим досвідом подорожей, тому кожен раз, коли я здійснювала переліт, думала про те, який він – ідеальний одяг для мандрівок. Коли Аліна Харечко запропонувала мені зробити колаборацію, всі мої задуми тут же були втілені в реальність, адже одяг дійсно вийшов м'яким, теплим і універсальним. У ньому можна піти не тільки на прогулянку, а й на зустріч", – поділилась Олександра Буринська.



Презентація нової колекції Home Wings by Burynska / Пресслужба

Костюми з колаборації Home Wings by Burynska зроблені з якісних м'яких матеріалів і представлені в найактуальніших кольорах цього сезону, серед яких – бежевий, темно-синій, марсала, блакитний. У колекції можна побачити трикотажні кюлоти, довгі вовняні кардигани, теплі костюми-кімоно, а також костюми в піжамному стилі, які вже є родзинкою бренду Home Wings. Дизайнерки також подбали, щоб фасони пасували жінкам з різними типами фігури.

Ідея про створення колекції разом з Олександрою Буринською була випадковістю. Я прекрасно знаю, як часто Саша перебуває в дорозі і як для неї важливо мати кілька затишних і зручних комплектів одягу для комфортного перельоту. Наш бренд був радий втілити таку необхідну мрію Олександри і мені здається, у нас чудово вийшло,

– розповіла Аліна Харечко.

Під час презентації на подіум вийшли українські знаменитості, серед яких – Ілона Гвоздьова, Яна Алтухова, Олена Остапчук, Яна Метелкина і Роза Аль-Намрі.



Нова колекція одягу дружини Андре Тана / Пресслужба