Дружина Андре Тана презентувала осінню колекцію одягу: перші фото

Дизайнер Аліна Харечко, яка є дружиною Андре Тана, презентувала свою осінню travel-колекцію. Для LifeStyle 24 вона прокоментувала лінійку одягу та зізналась, як у неї з'явилась ідея для створення колекції.

Всередині травня 2019 року дружина Андре Тана відкрила бутик свого бренду Home Wings. Така назва абсолютно відображає роботу Аліни Харечко: модельєр вирішила створити вбрання, в якому кожен зможе відчути тепло і затишок, навіть перебуваючи за сотні кілометрів від дому.

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Нову колекцію Home Wings вона присвятила саме мандрівкам. Аліна Харечко зізналась, що багато часу проводить у дорозі, тому розуміє, наскільки важливо почуватись в такий момент комфортно. Відтак дизайнер розробила 6 комплектів вбрання з вовни, яке можуть вподобати навіть найзатятіші туристи.

"Подорожі – це досить велика частина мого життя, тому я замислилась над тим, щоб створити лінію одягу саме для аеропортів та потягів. Так народилась travel-колекція у піжамному стилі із 6 моделей, яка, з одного боку, вийшла дуже зручною та затишною, а з іншого – дуже теплою. Я часто мерзну в аеропортах та літаках, ось чому ми обрали вовну, як основний матеріал для виготовлення. Також ми урахували останні тренди колекції: штани-труби, штани-банани та відкриті ключиці", – розповіла дизайнер.

Одяг має кишені, що дуже зручно для мандрівниць. Окрім цього, Аліна Харечко вирішила зробити акцент на поясах, адже так кожна жінка може підкреслити свою талію. Запропоновані дизайнером вбрання підійдуть не тільки для мандрівок, але й для звичайних осінніх прогулянок.



Нова колекція дружини Андре Тана / Прес-служба



Колекція Аліни Харечко ​/ Прес-служба



Вбрання від Home Wings / Прес-служба



Дружина Андре Тана презентувала новинки бренду / Прес-служба



Осіння колекція Home Wings / Прес-служба