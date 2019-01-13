Дружина Бібера Хейлі прикрасила обкладинку глянцю з оригінальним тортом: фото

Новоспечена дружина 24-річного співака Джастіна Бібера, модель Хейлі Болдуін знялася у фотосесії для нового номера журналу Pop.

Зіркове подружжя досить рідко з'являється на публіці, однак прикрасило нову обкладинку журналу Pop, який цього року відзначає своє 20-річчя.

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Обкладинка виглядає незвичною, адже Джастін не був особисто присутнім на зйомці. У кадрі повстала лише Хейлі Болдуін, яка пробує святковий торт з їхньою спільною фотографією у басейні. Додамо, що цю світлину раніше опублікував в Instagram Бібер ще до їхнього таємного весілля.

Фотографом виступив Стіві Денс. Також на обкладинці можна побачити фразу "Цей хлопець – мій".

На інших світлинах згадується прізвище Бібера. До прикладу, останній знімок редактори підписали "Хейлі Бібер".



Хейлі Болдуін / Instagram / @thepopmag



​Хейлі Болдуін / Instagram / @thepopmag



​Хейлі Болдуін / Instagram / @thepopmag

Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і короткого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.



Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.