Дружина Бібера Хейлі стежить за його екс-дівчиною Селеною Гомес в Instagram: фотодоказ

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Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / www.instagram.com/haileybieber

24-річний співак Джастін Бібер, який таємно одружився з моделлю Хейлі Болдуін, розділив своїх шанувальників на два табори стосовно особистого життя. Одні прихильники радіють за його сімейне щастя, а інші досі пригадують екс-кохану Селену Гомес і вважають, що саме остання співачка – це його справжнє кохання.

Днями дружина Джастіна Хейлі Болдуін (Бібер) потрапила у курйозну ситуацію в соціальних мережах.

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Так, модель почала стежити в Instagram за фан-сторінкою, яка присвячена Селені Гомес. Однак після цього Хейлі відразу відписалася від акаунту, у цей час адмін встиг зробити скріншот і опублікувати його.

Болдуін вирішила пояснити ситуацію і написала приватне повідомлення фан-сторінці @houseofsel.

"Привіт, підписалась на тебе випадково, вибач", – написала Хейлі.


Хейлі Болдуін почала стежити за фан-сторінкою Селени Гомес в Instagram


 

Хейлі випадково підписалася на фан-сторінку Селени Гомес в Instagram


Фан-сторінка Селени Гомес

Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і короткого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.

Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Хейлі Болдуін Джастін Бібер Селена Гомес
Джерело: Lifestyle
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