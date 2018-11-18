Дружина Бібера Хейлі стежить за його екс-дівчиною Селеною Гомес в Instagram: фотодоказ

11:20, 433

24-річний співак Джастін Бібер, який таємно одружився з моделлю Хейлі Болдуін, розділив своїх шанувальників на два табори стосовно особистого життя. Одні прихильники радіють за його сімейне щастя, а інші досі пригадують екс-кохану Селену Гомес і вважають, що саме остання співачка – це його справжнє кохання.