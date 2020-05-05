Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з коханим у будинку його колишньої Демі Мур: фото
Акторське експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур проводило карантин разом попри те, що розлучилося 20 років тому. Колишня пара ізолювалася у родинному маєтку без теперішньої дружини зірки Емми Хемінг-Вілліс та двох доньок від шлюбу з нею. Проте, судячи з фото у мережі, кохана все ж приїхала у будинок колишньої свого чоловіка.
Впродовж місяця світова спільнота насолоджувалася ідиліює колишнього голлівудського подружжя разом з їхніми спільними дітьми. Брюс Вілліс весело проводив час з ексобраницею без дружини Емми Хемінг-Вілліс, яка, за збігом обставин, не змогла вчасно вилетіти з Лос-Анджелеса. Проте вже вчора, 4 травня, кохана знаменитого актора опублікувала в інстаграмі спільні фото з чоловіком і донькою.
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41-річна британська акторка та модель показала, як разом сім'єю катається на квадроциклах. Вони насолоджуєвалися активним відпочинком серед розкішної природи. Судячи з соцмереж дорослих доньок Брюса Вілліса від першого шлюбу з Демі Мур, вони вирушають на прогулянки великою компанією, а Емма не ревнує чоловіка до попередніх стосунків.
Слід зазначити, що Еммі Хемінг-Вілліс вдалося переїхати до штату Айдахо напередодні дня народження молодшої доньки Евелін. Зіркові батьки зуміли організувати для дівчинки справжнє свято, адже своє шестиріччя вона вона провела у дружному родинному колі.
Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з ним у будинку його колишньої / Фото: Instagram Stories / @emmahemingwillis
Брюс Вілліс з донькою Евелін / Фото: Instagram Stories / @emmahemingwillis
Брюс Вілліс з доньками від першого шлюбу / Фото: Instagram Stories / @buuski