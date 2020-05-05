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Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з коханим у будинку його колишньої Демі Мур: фото

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Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з ним у будинку його колишньої
Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з ним у будинку його колишньої / Instagram / @emmahemingwillis

Акторське експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур проводило карантин разом попри те, що розлучилося 20 років тому. Колишня пара ізолювалася у родинному маєтку без теперішньої дружини зірки Емми Хемінг-Вілліс та двох доньок від шлюбу з нею. Проте, судячи з фото у мережі, кохана все ж приїхала у будинок колишньої свого чоловіка.

Впродовж місяця світова спільнота насолоджувалася ідиліює колишнього голлівудського подружжя разом з їхніми спільними дітьми. Брюс Вілліс весело проводив час з ексобраницею без дружини Емми Хемінг-Вілліс, яка, за збігом обставин, не змогла вчасно вилетіти з Лос-Анджелеса. Проте вже вчора, 4 травня, кохана знаменитого актора опублікувала в інстаграмі спільні фото з чоловіком і донькою. 

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41-річна британська акторка та модель показала, як разом сім'єю катається на квадроциклах. Вони насолоджуєвалися активним відпочинком серед розкішної природи. Судячи з соцмереж дорослих доньок Брюса Вілліса від першого шлюбу з Демі Мур, вони вирушають на прогулянки великою компанією, а Емма не ревнує чоловіка до попередніх стосунків.

Слід зазначити, що Еммі Хемінг-Вілліс вдалося переїхати до штату Айдахо напередодні дня народження молодшої доньки Евелін. Зіркові батьки зуміли організувати для дівчинки справжнє свято, адже своє шестиріччя вона вона провела у дружному родинному колі. 


Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з ним у будинку його колишньої / Фото: Instagram Stories / @emmahemingwillis

Брюс Вілліс з донькою Евелін / Фото: Instagram Stories / @emmahemingwillis


Брюс Вілліс з доньками від першого шлюбу / Фото: Instagram Stories / @buuski
 
Нагадаємо, що дружина та діти Брюса Вілліса мали б  вилетіти з Лос-Анджелеса до штату Айдахо разом з актором. Проте одна з дівчаток наступила на голку в парку й травмувала ногу. Емма вирішила не ризикувати здоров'ям дитини та обстежитися в лікаря, а поки чекала результатів медичного огляду –  всі заплановані рейси у країні скасували через посилення карантину. 
 
Варто зазначити, що раніше в інстаграм-профілі Емми Хемінг-Вілліс з'являлися спільні фото з Демі Мур з нагоди святкування знакових для родини подій. Проте нині невідомо, як вплине тривале перебування під спільним дахом на жінок. А дорослі доньки голлівудських акторів не поспішають публічно висловлювати радість від приїзду мачухи. 
 
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові розлучення
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