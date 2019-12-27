Дружина Дмитра Комарова показала новорічний ретро-образ: фото

Модель і дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко опублікувала яскраве фото, на якому вона позує в образі з фільму "Великий Гетсбі" та широко усміхається.

Нове святкове фото Саша Кучеренко розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині Кучеренко зображена у сукні із золотих паєток і чорним пером на голові. Образ моделі доповнюють масивні сережки та макіяж у відтінках золота.

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У підписі дівчина зазначила, що саме з такою емоцією вона загадує бажання під бій курантів у новорічну ніч. Олександра жартує, що хтось встигає записати бажання на папері, спалити і випити його разом з шампанським, а їй ледь вистачає 12 ударів, щоб сформулювати мрію на майбутній рік.

Як зізнається Саша, її бажання завжди збуваються і у 2019 році також. "Тільки не подумайте, що я загадувала "вийти заміж в 2019". Хоча, звичайно, ця подія зробила мій рік по-справжньому особливим" – жартома додала дівчина.

Новий рік – це хороший привід згадати минуле і подумати про майбутнє: поставити нові цілі і запланувати зробити нарешті те, що дуже хочеш, але все ніяк не встигав. Але головне – це приємна можливість зібратися в затишному сімейному колі або ж в галасливій компанії друзів, щоб весело відзначити свято разом!

– наголосила Кучеренко.



Олександра Кучеренко / Instagram / @aakucherenko