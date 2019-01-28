Дружина Джастіна Бібера показала струнку фігуру у бікіні: фото

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Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Модель Хейлі Болдуін, яка таємно вийшла заміж за популярного співака Джастіна Бібера ще вкінці вересня 2018-го, похизувалася перед підписниками у соціальних мережах ідеальним пресом і формами.

Нові знімки Хейлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість приміряла трендовий купальник неонового лаймового кольору з анімалістичним зміїним принтом. За один день звабливі фото стали популярними у мережі і набрали понад 1,5 мільйона вподобань. 

Користувачі в Instagram похвалили дружину Бібера за струнку фігуру і красу.

Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Що відомо про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін?Про закоханих стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Еротика Мода
Джерело: 24 канал
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