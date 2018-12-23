Дружина Енріке Іглесіаса показала зворушливі кадри з їхнім сином: відео

Знаменита тенісистка Анна Курникова опублікувала відео з 1-річним сином Ніко. 37-річна дружина Енріке Іглесіаса весело танцювала з малюком на руках.

Анна Курникова опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Дивлячись на краєвиди, що за вікном, можна зрозуміти, що тенісистка з дітьми та 43-річним їхнім батьком Енріке Іглесіасом святкували Різдво на яхті. У дзеркалі позаду Анни видніється відображення Енріке Іглесіаса, який знімав веселі танці на камеру, а за бортом корабля видно інші судна.

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Кімнату, в якій Анна запалилась у танці з 1-річним Ніко на руках, прикрашали красиві живі квіти. Не було жодного натяку на різдвяну атмосферу.

На відео зіркові батьки постали у зручних домашніх образах. Так, для затишного різдвяного відпочинку молода мама обрала максимально комфортне вбрання – топ та спортивні штани, завдяки якому можна помітити, що вона перебуває у відмінній формі. Нагадаємо, що 16 грудня 2017 року в Енріке та Анни народилася двійня – Люсі та Ніко.