Дружина Квентіна Тарантіно народжуватиме первістка в Ізраїлі, – ЗМІ

Знаменитий кінорежисер Квентін Тарантіно готується до появи первістка. Спільно зі своєю дружиною – ізраїльською співачкою Даніелою Пік – він планує оселитись в Тель-Авіві.

Як повідомляють інсайдери Globes, Квентін Тарантіно домовився про пологи коханої в Тель-Авіві. Для цього голлівудський режисер орендував розкішний маєток, в якому упродовж місяця оселиться разом із Даніелою.

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Будинок має загальну площу 500 квадратних метрів. Він був побудований 20 років тому і розташований поблизу знаменитої площі Кікар ха-Медіна. Оренда маєтку обійдеться Квентіну Тарантіно у 80 тисяч шекелів на місяць, що становить близько 23 тисячі доларів.



Квентін Тарантіно і Даніела Пік, листопад 2018 року / People

Як відомо, наприкінці серпня 2019 року Квентін Тарантіно та Даніела Пік оголосили про очікування первістка. Для обидвох зірок ця дитина стане першою, тому як голлівудський режисер, так і його обраниця не приховують захвату від майбутніх пологів. За останньою інформацією, народжуватиме Даніела не в Лос-Анджелесі, а у рідному Ізраїлі. Поки представники Квентіна Тарантіно не коментують жодних чуток та не розголошують інформацію про клініку, послугами якої скористається пара.

Що відомо про шлюб Квентіна Тарантіно? Режисер познайомився із ефектною співачкою Даніелою Пік ще у 2009 році. Тоді Квентін Тарантіно презентував в Ізраїлі фільм "Безславні виродки" (Inglourious Basterds). Однак роман з Даніелою він закрутив не одразу: тільки у 2016-му пара вперше потрапила в об'єктиви папараці. Вже через рік закохані таємно одружились, а згодом влаштували розкішну вечірку у Нью-Йорку. Та на цьому подружжя не зупинилось. У листопаді 2018-го Квентін Тарантіно та молодша за нього на 21 рік Даніела обвінчались у Лос-Анджелесі.



Сам режисер неодноразово доводив, що шлюб зі співачкою – головний у його житті. Квентін Тарантіно всіляко оберігає кохану від ЗМІ та навіть оголосив про завершення своєї роботи в кінематографі. Після появи дитини він хоче весь час присвятити Даніелі та малюку.