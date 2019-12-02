Дружина Монатіка вбрала мереживний комбінезон з глибоким декольте: фото

Український співак Монатік взяв участь у церемонії нагородження преміями M1 Music Awards. На світській події його супроводжувала дружина Ірина Демічева, яка приголомшила громадськість розкішним та дещо пікантним вбранням.

Як відомо, урочисте вручення M1 Music Awards 2019 відгриміло 30 листопада. У Палаці Спорту зібрались чи не всі представники вітчизняного шоу-бізнесу, щоб підтримати своїх колег та позмагатись за престижні статуетки. І хоч подія пройшла 2 дні тому, зірки і досі продовжують ділитись із підписниками блогів ефектними знімками з церемонії.

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Так, на фейсбук-сторінці Ірини Демічевої з'явились знімки з особливого вечора. На M1 Music Awards вона підтримувала свого чоловіка, який отримав одразу три статуетки: Монатік переміг у номінаціях "Співак року", "Кліп року" та Dance parade.

Для рідкісного публічного виходу Ірина Демічева обрала стильний світлий комбінезон з мережива. Вбрання підкреслювало її форми та мало досить пікантне глибоке декольте. До образу дружина Монатіка підібрала лаконічні прикраси і туфлі-човники. Ймовірно, авторами вбрання стали дизайнери Іван Фролов та Анна Лукашевич, яким Ірина Демічева подякувала у дописі.

Велика подяка і любов професіоналам своєї справи, справжнім чарівникам Івану Фролову та Анні Лукашевич. Ви не тільки шиєте приголомшливий одяг, костюми, які є витворами мистецтва, але й окриляєте людей, істинні терапевти краси!

– написала вона.



Дружина Монатіка на урочистій церемонії / Facebook / @irina.demicheva.5



Стильний образ Ірини Демічевої / Facebook / @irina.demicheva.5



Ірина Демічева у Палаці Спорту / Facebook / @irina.demicheva.5