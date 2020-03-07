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Дружина Монатіка замилувала мережу стильним фото дітей

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Дмитро Монатік з дружиною Іриною / Instagram / @monatik_official

Знаменитий український співак Дмитро Монатік разом із дружиною Іриною Демічевою виховують двох синів. Зіркове подружжя поки що не показує обличчя дітей, а на фотографіях вони зображені спиною. Днями Ірина поширила світлину, на якій сини та Дмитро позують у дуже стильних образах.

Монатік, попри щільний та напружений графік, намагається якомога більше часу проводити із сім'єю. Нещодавно він відвідав з дружиною церемонію нагородження головної музичної премії Великобританії-Brit Awards 2020 в Лондоні. Тепер Ірина своїй сторінці в інстаграмі опублікувала кадр, на якому видно, як зірковий тато проводить день з малечою.

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Ірина поділилася милим знімком з сімейної прогулянки. На ньому Дмитро тримає за руки синів Данила та Платона. Сімейство виглядає дуже стильно.

Хлопці гуляють у модних комбінезонах з принтами з мультиків. Також вони одягнені в гарні шапочки в тон комбінезонів. Відомого тата бачимо в сірій джинсовій куртці з червоною вставкою на спині, рожевій кофті, штанах чорного кольору та шапці, яка є незмінним аксесуаром в образах Монатіка.

Дружина артиста коротко прокоментувала фотографію: "Обожнюю сімейний день".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Монатік Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
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