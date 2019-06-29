Дружина правителя Дубаю втекла від чоловіка з 40 мільйонами доларів та дітьми

Принцеса Хайя бинт аль-Хусейн, дружина прем'єр-міністра ОАЕ, правителя емірату Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума втекла з країни від чоловіка з сумою грошей (близько 39 мільйонів доларів) та дітьми.

Таку інформацію опублікував британський таблоїд The Sun. Так, принцеса Хайя втекла у Німеччину, де попросила політичний притулок, разом з 11-річною дочкою Аль Джаліль і семирічним сином Зайєдом.

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У Європі жінка доручила юристам почати шлюборозлучний процес з шейхом. В джерелі зазначається, що такий вчинок принцеси Хайі бинт аль-Хусейн викликав дипломатичну кризу між Німеччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.



Хайя бинт аль-Хусейн і її чоловік шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум / Getty Images

Чоловік вимагав, щоб Німеччина повернула його сім'ю в ОАЕ, однак отримав відмову.

Додамо, останній публічний вихід принцеси Хайї з чоловіком був у Великобританії, під час королівських кінних перегон на Аскотському іподромі.



Хайя бинт аль-Хусейн і її чоловік шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум / Getty Images