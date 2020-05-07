Дружина Річарда Гіра опублікувала ексклюзивні фото з їхнього весілля

5 травня знаменитий актор Річард Гір та його чарівна дружина Алехандра Сільва відсвяткували другу річницю свого весілля. З цієї нагоди американка опублікувала ексклюзивні світлини, яких ще не було у мережі.

Фото з'явились на офіційній інстаграм-сторінці Алехандри Сільви та одразу ж викликали захват у прихильників. На ніжних кадрах жінка позує поряд з Річардом Гіром у розкішній мереживній сукні. Подружжя не приховує романтики, що ще більше зворушило людей.

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"У цей день я вийшла заміж за неймовірного чоловіка з усіх, кого знаю. Розумію, це звучить занадто банально, але це правда! Кажу від щирого серця: я пишаюся тим, що перебуваю поруч з тобою, що ділю з тобою це життя, що є матір'ю твоїх дітей, твоїм другом і твоєю дружиною! Ти робиш мене такою щасливою! Ти кохання всього мого життя!" – написала Алехандра Сільва у мережі.



Річард Гір та Алехандра Сільва / Instagram / @alejandragere



Нові весільні фото Річарда Гіра / Instagram / @alejandragere



Річард Гір з дружиною відзначили річницю весілля / Instagram / @alejandragere

Як відомо, Річард Гір та Алехандра Сільва тривалий час приховували свої стосунки. За неофіційними даними, пара почала зустрічатись у 2014 році, а після 4 років роману зірки все ж наважились піти до вівтаря. Весільна церемонія була закритою від ЗМІ, а Річард Гір та Алехандра Сільва обмінялись клятвами у присутності найближчих родичів та друзів. Свято пройшло у їхньому будинку в Нью-Йорку.