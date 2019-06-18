Дружина Сергія Бабкіна народила хлопчика: чуттєва реакція співака

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Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною
Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Instagram / @babkin_official

Популярний український співак Сергій Бабкін вчетверте став батьком. Його дружина Сніжана народила хлопчика. Пологи відбулись у вівторок, 18 червня.

Про це розповів щасливий зірковий батько. Сергій Бабкін зізнався, що його син з'явився на світ о 9:52 в одній зі столичних клінік. Сніжана Бабкіна та новонароджений хлопчик почуваються добре. 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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