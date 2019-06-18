Дружина Сергія Бабкіна народила хлопчика: чуттєва реакція співака
Популярний український співак Сергій Бабкін вчетверте став батьком. Його дружина Сніжана народила хлопчика. Пологи відбулись у вівторок, 18 червня.
Про це розповів щасливий зірковий батько. Сергій Бабкін зізнався, що його син з'явився на світ о 9:52 в одній зі столичних клінік. Сніжана Бабкіна та новонароджений хлопчик почуваються добре.
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Джерело: LifeStyle 24
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