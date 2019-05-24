Дружина Сергія Бабкіна прокоментувала критику його нового образу

Український співак Сергій Бабкін нещодавно приголомшив мережу: артист перефарбував волосся у білий колір. Така зміна іміджу викликала шквал критику у підписників його блогу. Прокоментувати незадоволення людей взялась його вагітна дружина Сніжана.

За її словами, це вже не вперше Сергій Бабкін стає блондином. Така зміна іміджу, як переконує Сніжана, триває вже майже 6 років, тому їй незрозуміла гостра реакція прихильників музиканта.

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Мій "Король ночі", або "Санта Клаус", або "Дідусь". Здається, це 4 або 5 перевтілення в блонд за останні років 6. Завжди влітку. Спочатку я завжди проти, але так він висловлює свою свободу. В цьому є вихід накопиченої втоми, негативу, якихось заборон. Свого роду очищення. Сергій Бабкін перефарбовує волосся і він щасливий!

– зазначила Сніжана Бабкіна.

При цьому українська акторка повідомила, що здебільшого несхвальні відгуки про її чоловіка пишуть жінки, які не розуміють, що для чоловіка важливо відчувати свободу у своїх діях. При цьому Сніжана Бабкіна заявила: її коханий дуже змінився за час їхніх стосунків, відтак зміна іміджу – це дрібниця, яку він собі може завжди дозволити, відчуваючи від неї підтримку.

"Давайте, милі жінки, подумаємо і, може, зрозуміємо, що чоловікам свобода потрібна трішки більше, ніж нам з вами. Бабкін 11 років не п'є, розпрощався майже з усіма шкідливими звичками, не ходить з "мужиками" в баню, на футбол, риболовлю, не розважається ніде окремо від нас і т.д. Для жінки – це ідеальний варіант, так? Велика, щоденна робота, але який результат. І ось Бабкін, або ваш ідеальний чоловік каже: "Хочу змінити щось у своїй зовнішності" Ваша відповідь якою буде? Звичайно ж! І всі щасливі! А це ж найголовніше!" – пояснила Сніжана Бабкіна.

Як відомо, 18 травня Сергій Бабкін опублікував на своїй сторінці в Instagram несподіване фото. Артист показав свою зміну в іміджі: він перефарбував своє волосся та бороду в "платиновий блонд". Користувачі мережі одразу ж засипали його коментарями, назвавши співака "Сергій Дєдкін", "Король півночі" та "Бабкін-альбінос". Свій імідж Сергій Бабкін змінив перед третіми пологами дружини Сніжани.