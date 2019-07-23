Дружина Сергія Бабкіна вийшла на сцену за місяць після пологів

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Сергій та Сніжана Бабкіни
Сергій та Сніжана Бабкіни / Instagram / @snezhana_babkina

Минув всього місяць після того, як Сергій та Сніжана Бабкіни втретє стали батьками. Проте запальна матуся вирішила не засиджуватись у декретній відпустці та 22 липня повернулась на роботу до театру.

Несподіваною новиною Сніжана Бабкіна поділилась на своїй офіційній Instagram-сторінці. За словами артистки, вона зіграла одну з головних ролей спектаклю DRACULA. У дописі акторка не приховувала, що переживає, адже на сцені їй доводиться виконувати чимало пластичних рухів, а після вагітності це дається досить складно. 

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"Мій перший спектакль DRACULA після пологів і наш останній DRACULA в цьому сезоні... Трішки страшно! Хто бачив виставу, той зрозуміє. Дуже багато пластики. Чи зможу? Буду старатися", – поділилась Сніжана Бабкіна. 

Окрім цього, дружина відомого співака додала, що навіть на 8 місяці вагітності грала у цій постановці. Коли ж приховувати округлий живіт Сніжані Бабкіній було складно, тоді зірка вирішила тимчасово покинути сцену. 

Грала я востаннє на 8 місяці вагітності. Можливо, і далі б грала, тільки ховатися з животом за труною не вдавалось і сцену "секс утрьох" теж не зручно було "виконувати". Тому й пішла у заслужену відпустку,
– з гумором додала вона.

До допису Сніжана додала фото, на якому постала у буденному вбранні та з коляскою. Ймовірно, автором знімку був Сергій Бабкін, який приглянув за маленьким Єлисеєм, коли зіркова матуся грала у спектаклі. 

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?Український співак Сергій Бабкін до березня 2019 року приховував, що невдовзі стане батьком. Оголосити новину про поповнення в сім'ї він вирішив тільки на 7 місяці вагітності дружини. Пологи Сніжани Бабкіної відбулись 18 червня у столичній приватній клініці, де вже народжувала Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко. Сина зіркове подружжя вирішило назвати Єлисеєм. 

Відомо, що це не перша дитина Сергія та Сніжани Бабкіних. Пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попередніх стосунків.

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Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Сергій Бабкін
Джерело: LifeStyle 24
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