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Дружина Сергія Бабкіна змінила імідж: як тепер виглядає акторка

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Сніжана Бабкіна змінила імідж / Instagram / @snezhana_babkina

Українська акторка Сніжана Бабкіна наважилась на експеримент з іміджем. Дружина популярного артиста Сергія Бабкіна коротко підстригла волосся.

Відповідними знімками зірка похизувалась на інстаграм-сторінці. Згідно з фото, Сніжана Бабкіна обрала каре та наважилась обрізати своє довге волосся. Допомогла акторці змінити імідж майстриня Юлія Колбіна.

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"Супернастрій! Супер я! Дякую", – лаконічно написала Сніжана Бабкіна, не пояснивши причини кардинальних змін. 

Цікаво, що для ролей у харківському театрі Сніжана Бабкіна з легкістю перевтілюється, приміряючи різні перуки та грим.А от у буденному житті акторка надає перевагу чорному волоссю та ідеальній укладці. Однак інколи і дружина Сергія Бабкіна вдається до експериментів, обрізаючи довгі коси. Так, нещодавно Сніжана підстриглась та надавала перевагу легким локонам. Такий імідж вона засвітила на щорічній церемонії нагородження преміями M1 Music Awards. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Краса Сергій Бабкін
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