24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Дружина Тімура Мірошниченка замилувала світлинами новонародженого сина

90 Читать новость на русском
Тімур та Інна Мірошниченки / Instagram / @_inna_mi_

Український телеведучий Тімур Мірошниченко вдруге став батьком. 19 січня його дружина Інна народила сина, який з'явився на світ на 42-му тижні вагітності.

Інна Мірошниченко опублікувала цілу серію зворушливих світлин сина на своїй сторінці в інстаграмі. У публікації зіркова матуся розповіла, як проходили її пологи та зізналася, що народження сина далось їй набагато легше, ніж народження доньки.

Читайте також: Пишнотіла модель Ешлі Грем народила сина

Зіркове подружжя Мірошниченків не з тих, хто довго приховує своїх малюків від публіки. Вони практично одразу після народження показали світу свою донечку Мію, а тепер так само швидко поділилися радісною новиною про народження сина Марка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)

Також Інна привітала чоловіка з річницею шлюбу. Зіркова пара святкує 2 роки подружнього життя.

Нам 2 роки і в нас вже 2 дітей. Ми не втрачаємо час даремно. Я кохаю тебе всім серцем і до сих пір дивуюся, що ти існуєш! Чоловік Моєї Мрії! Жодного разу ні на секунду я не сумнівалася в тому, що ти найкращий! Дякую тобі за два роки в казці,
– написала в публікації Інна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)

 

Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
сьогодні
31227
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини України Зіркові діти Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:15 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 31227
20 січня 18:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 1893
20 січня 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 2207
20 січня 14:39 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 21278
20 січня 13:40 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 16092
Новини
Більше новин
Залиште відгук