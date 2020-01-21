Дружина Тімура Мірошниченка замилувала світлинами новонародженого сина

Український телеведучий Тімур Мірошниченко вдруге став батьком. 19 січня його дружина Інна народила сина, який з'явився на світ на 42-му тижні вагітності.

Інна Мірошниченко опублікувала цілу серію зворушливих світлин сина на своїй сторінці в інстаграмі. У публікації зіркова матуся розповіла, як проходили її пологи та зізналася, що народження сина далось їй набагато легше, ніж народження доньки.

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Зіркове подружжя Мірошниченків не з тих, хто довго приховує своїх малюків від публіки. Вони практично одразу після народження показали світу свою донечку Мію, а тепер так само швидко поділилися радісною новиною про народження сина Марка.

Також Інна привітала чоловіка з річницею шлюбу. Зіркова пара святкує 2 роки подружнього життя.

Нам 2 роки і в нас вже 2 дітей. Ми не втрачаємо час даремно. Я кохаю тебе всім серцем і до сих пір дивуюся, що ти існуєш! Чоловік Моєї Мрії! Жодного разу ні на секунду я не сумнівалася в тому, що ти найкращий! Дякую тобі за два роки в казці,

– написала в публікації Інна.