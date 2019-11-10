Дружина Тищенка прокоментувала ставлення до 22-річної помічниці-моделі нардепа

Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат Ради від "Слуги народу" і заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури – взяв собі у помічниці 22-річну фотомодель Мар'яну Михолап. 24-річна дружина депутата Алла Барановська розповіла, чи не ревнує чоловіка до помічниці.

Молода дружина Тищенка Алла Барановська зізналася в інтерв'ю у "Світському житті", що не ревнує до 22-річної помічниці-моделі. Про Мар'яну Михолап відомо те, що дівчина у 2018 році закінчила вивчати економічну кібернетику в Київському національному економічному університеті, при цьому писавши, що "слабо бачить себе у цьому".

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Алла Барановська розповіла, що була знайомою з Мар'яною Михолап ще до того, коли її чоловік шукав собі помічницю.

Ми зрозуміли, що вона дуже гарно підходить на цю роль. Я така трошки хитрувата жінка: у мене всі подружки заміжні, Мар’яна заручена – у неї серйозні стосунки. Миколі зажди щастить: молода дружина, а тепер молода й красива помічниця – що ж, тримаймося!

– сказала 24-річна дружина Миколи Тищенка.

До закінчення університету помічниця Миколи Тищенка шукала роботу репетитором математики та української мови, а також працювала моделлю. Михолап також брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" (у 2017) та активно знімалась у фотосесіях. Одним з останніх постів Мар'яни в інстаграмі стало фото на тлі Верховної Ради, у якому вона поскаржилася, що нічого не встигає.