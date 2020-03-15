Дружина Тома Генкса під час лікування коронавірусу створила плейлист "Карантинус"
Знаменита американська акторка Рита Вілсон, яка разом із чоловіком Томом Генксом хворіють на коронавірус, створила спеціальний плейлист "Карантинус".
Зіркове подружжя заразилося коронавірусом в Австралії. Зараз Том та Рита ізольовані і перебувають від наглядом лікарів. Вілсон вирішила створити ексклюзивний плейлист для тих, хто перебуває на карантині. Про це вона розповіла на своїй сторінці в твіттері.
Читайте також: Соломія Вітвіцька поділилася історією подорожі в Італію під час спалаху коронавірусу: відео
Акторка вирішила якось розважити життя людей, які перебувають в ізоляції. Для цього вона склала спеціальний плейлист. Напередодні зірка звернулася до прихильників з проханням допомогти їй у цьому. Кожен бажаючий міг запропонувати пісню, яку хотів би додати до списку Рити.
Я хочу скласти плейлист у Spotify для людей, які перебувають на карантині. Щось, що може стосуватися ізоляції? Можливо, ви можете надіслати якісь пісні, які я можу додати? Крім того, як ми це маємо назвати? Карантинні хори?
– написала в публікації Рита.
Збірку пісень, яка містить 32 треки та триває понад дві години, вирішили назвати "Карантинус". До неї входять, як класичні композиції, так і сучасні хіти.