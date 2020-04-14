Дружина Тома Генкса розповіла про симптоми коронавірусу: хто з пари переніс недугу складніше

Голлівудське подружжя стало першими зірками, які зважилися оприлюднити своє зараження коронавірусом. Дружина Тома Генкса Рита Вілсон наважилася зізнатися, що значно складніше перенесла хворобу.

Наприкінці березня знамените подружжя Том Генкс та Рита Вілсон завершили лікування від коронавірусу в Австралії. За кілька тижнів пара повернулася до Лос-Анджелеса після карантинного режиму та продовжує дотримуватися самоізоляції вдома.

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Зважаючи на те, що подружжя детально інформувало прихильників про перебіг недуги, Рита Вілсон вирішила бути відвертою до кінця і для CBS розсекретила симптоми COVID-19, які їм з чоловіком судилося відчути на собі. Вона зазначила, що ніколи раніше не відчувала такого прояву хвороби і подібної слабкості. Співачка витримувала температуру майже 39 градусів та порушення роботи смакових і нюхових рецепторів.

Я була дуже виснаженою, страждала від болю і дискомфорту, не хотіла, щоб мене чіпали. Тоді почалася лихоманка. Це застуда, якої я ніколи раніше не знала,

– пригадала Рита Вілсон.

Незважаючи на те, що голлівудська пара заразилася коронавірусом одночасно, у Тома Генкса симптоми були менш відчутними. На той час в Австралії було діагностовано лише 130 випадків COVID-19 і подружжя погодилося здати кров у рамках дослідження, аби допомогти з розробкою вакцини.

Крім того, Рита Вілсон пригадала, що їй призначили препарат хлорохін, який призедент США Дональд Трамп активно пропагує як панацею від коронавірусу. Дія ліків досі залишається сумнівною, адже вони порушують роботу серця, що може призвести до раптової серцевої смерті. "Хлорохін мав надзвичайні побічні ефекти. Я відчувала відразу і мала запаморочення. Я не могла ходити, мої м'язи були дуже слабкими", – пригадала знаменитість.

Станом на 14 квітня загальна кількість хворих на коронавірус нараховує 1 920 918 осіб, число жертв пандемії досягло 119 686 пацієнтів. Найвищий показник інфікування в США. Проте у країні оголосили про спад епідемії.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу