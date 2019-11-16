Дружина Влада Ями сексуально станцювала перед камерою: відео

Мабуть, Ліліана Яма вирішила показати чоловіку, що не тільки він вміє танцювати у їхній сім'ї. Дружина хореографа опублікувала ролик, на якому сексуально станцювала перед камерою.

​Влад та Ліліана Ями – одна зі взірцевих подружніх пар в Україні. Хореограф і його обраниця щоразу демонструють ідилію під час публічних виходів, а у мережі з'являються нові кадри з їхнього буденного життя, які підкорюють прихильників. Однак днями Ліліана зуміла здивувати підписників свого інстаграм-блогу, опублікувавши відео із сексуальним танцем.

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На звабливих кадрах можна побачити, як дружина Влада Ями демонструє спекотні па із подругою Катериною Пашиніною. Стрункі красуні, вбравши шкіряні штани і топи, звабливо станцювали на вулицях Києва. Наразі невідомо, для якого проєкту Ліліана Яма наважилась на таке перевтілення, однак в анонсі вона зізналась, що їй довелось вийти із зони комфорту.

Вирішила зробити собі виклик: вийти із зони комфорту!.. Неймовірний досвід, емоції – все це тепер зі мною назавжди. Цінуйте кожну мить, вона безцінна,

– поділилась із прихильниками Ліліана Яма.

Водночас Катерина Пашиніна додала, що їм довелось танцювати вдень на очах у киян. За її словами, Ліліана вчилась танцювати без досвіду та, докладаючи чималих зусиль, вивчила всю постановку. Дружина знаменитого хореографа не розгубилась і не злякалась несподіваних глядачів свого виступу, що викликало захват у Катерини. На постановку вже встиг відреагувати чоловік красуні – суддя "Танців з зірками 2019" Влад Яма.

"Здається, хтось став яскравішим, ніж я. Піду відпрацьовувати румба-хід", – з гумором написав під дописом дружини хореограф.

Що відомо про шлюб Влада Ями? Із Ліліаною Влад Яма познайомився під час його відпочинку в барі. Однак тоді хореограф не наважився підійти до ефектної брюнетки. Вже за кілька тижнів Влад Яма святкував 30-річчя, де знов побачив Ліліану. Після 2 років стосунків закохані вирішили одружитись. Сталось це у 2015-му. Подружжя проживає у Києві та виховує єдиного сина Леона.