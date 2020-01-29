Дружина Володимира Остапчука шокувала розповіддю про зради чоловіка

Олена Войченко, яка 12 років прожила у шлюбі з відомим українським шоуменом Володимиром Остапчук, розповіла власну правду про сімейне життя та проблеми, які призвели до розлучення.

Відвертими зізнаннями перекладачка та матір двох дітей Олена Войченко розповіла в рубриці "Кава з перцем" програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Хоч шлюборозлучений процес між подружжям триває, Олена шокувала глядачів своїми спогадами про спільне життя з ведучим.

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Відомо, що пара переїхала до Києва 10 років тому, оскільки чоловік хотів себе реалізувати на телебаченні. Олена підтримала його та влаштувала на одному з телеканалів перекладачем. Вона розповіла, що впродовж всіх років він хотів бути знаменитим, і коли йому відмовляли у певних пропозиціях, вона всіляко намагалась його підтримувати, хоча й він сьогодні не визнає її причетності до власного успіху.

Кілька років тому після деяких невдач Володимир запропонував Олені переїхати в Канаду, щоб там себе краще реалізувати. Втім, йому поступила спокуслива пропозиція – стати одним із ведучих Євробачення-2017, що проходило в Україні, на що він і погодився та відклав усі свої плани.

За словами Войченко, після цього і почались чималі проблеми у сім’ї – поки подружжя з дітьми виблискувало на сторінках глянців, вдома у них була справжня криза, адже після стрімкої популярності Оступчук почав заглядати на інших жінок.

"Це величезний стрибок у популярності, причому в міжнародній популярності. Коли увага з усіх боків, і не тільки від жінок, а й від чоловіків. Нарешті я такий класний, всі побачили. Ага, жінки, ні, ця вже не потрібна, і ця вже не потрібна. Нова, стара – ніяка не потрібна. Мені ніхто не потрібен, тому що я крутий", – поділилась Олена.

За інформацією Войченко, саме тоді Володимир пішов із сім’ї до іншої жінки, але пробув там недовго – лише кілька тижнів, оскільки йому набридло бути з іншою. Це була перша зрада Володимира, про яку дізналася його дружина.

"Людина мені сказала: "Ні, я хочу змінити своє життя кардинально повністю, піти до іншої людини. Але потім пройшло буквально два тижні і перехотілося, тому що вже цього теж не хочеться. І цього не хочу, і цього не хочу. І тут і Мухаммед пише, може я Мухаммеда хочу? Ну, тобто ось в такому форматі. І в якийсь момент, напевно, все-таки зрозумів, що хочу сім'ю. І на цьому етапі сказала – ок, таке може бути, я таке допускаю, що людина може помилятися, робити помилки", – розповіла Олена Войченко.

Навіть вибачення зради та народження сина Евана у 2018 році ніяк не повпливало на Остапчука, каже Олена. Після кількох помітних зрад він все ж, наче, знайшов одну, на якій вирішив зупинитись. Це зірка помітила по повідомленнях в телефоні, які вона побачила, а також по фотографіях у галереї.

Я помітила. Був момент, коли він залишив мені свій телефон, і в галереї я помітила, скажімо так, результати його спілкування з жінками. Якісь були бути одноразові, багаторазові, постійні. Тобто були ситуації, я дізналася про це постфактум. Що, звичайно, просто мене шокувало... Я помічала, що одна і та ж жінка пише йому в Instagram. Я запитала, почула якусь незрозумілу відповідь,

– розповіла Олена.

Після цього Олена попросила його піти із сім’ї, а вже зовсім скоро Володимир сам подав на розлучення. Сталось це у жовтні 2018 року. Сам же Володимир Остапчук до сьогодні відмовляється коментувати розлучення з Оленою Войченко.