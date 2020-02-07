Дружина Володимира Остапчука заявила про погрози впливового ексчоловіка

Наразі пара вже розпочала судовий процес щодо розлучення після 12 років подружнього життя. Проте, незважаючи на численні проблеми, які призвели до розставання, ексзакохані ніяк не можуть забути сімейні конфлікти та продовжують підігрівати зацікавлення публіки все новими й новими резонансними заявами. Черговим зізнанням про погрози чоловіка вразила Олена Войченко.

На сторінках свого інстаграму дружина популярного українського шоумена розмістила допис, у якому привселюдно розповіла, що навіть зрада найближчої людини не здолає її віру в краще майбутнє. Жінка запевнила, що у такому скрутному становищі не втрачає оптимізму.

Читайте також: Володимир Остапчук публічно потролив колишню дружину

За словами Олени Войченко, її лякає популярність та визнання екскоханого, адже він має значно більше методів впливу на громадську думку. Саме маніпуляції чоловіка тримають її у страху.

Коли йдеться про дітей – не можна робити вигляд, що немає їхніх потреб. Не можна мовчати! Страшно опинитися один на один з впливовим і безпринципним чоловіком, здатним з легкістю брехати мільйонам. Боляче, коли рідна людина не просто обманює і принижує, щоб приховати свої помилки і слабкості, а загрожує і маніпулює, щоб уникнути відповідальності. Але брехня – це брехня, навіть якщо ховати її за лицемірною посмішкою. Правда на моєму боці, в ній моя сила,

– розповіла Олена.

Олена хоче власним прикладом показати, що не варто боятися і мовчати навіть у найбільш вразливих для жінок ситуаціях. Вона переконана, що потрібно говорити про знущання і несправедливості, адже якщо люди не знають, що ти в біді – ніхто не зможе допомогти. Проте, як любляча мати та дружина, яка впродовж років пробачала помилки Володимира Остапчука, Олена досі сподівається, що батьківські почуття виявляться сильнішими, ніж гордість та самозакоханість.

Я все ще сподіваюся і вірю, що чоловік, який так пишається собою, отямиться і візьме відповідальність за свої вчинки і дітей. Можна зрозуміти бажання жити тільки для себе і своїх утіх, але бажання залишити дітей з їх матір'ю "в минулому житті", а при цьому хизуватися статусом "зразкового тата" – неможливо,

– написала дружина Остапчука.

Про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко стало відомо у жовтні 2019 року. Тоді шоумен був учасником розважального проєкту "Танці з зірками", відтак у прямому ефірі пояснив, що рішення приймав спільно з дружиною. Однією з причин стало проживання на дві країни – Україну та Канаду. Пара бачилась не часто через насичений графік Володимира Остапчука. Наразі у столичному суді розглядають заяву телеведучого щодо розлучення з Оленою Войченко. Подружжя має двох дітей, тому, ймовірно, саме це питання може викликати дискусію.