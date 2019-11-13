Дружині Алека Болдвіна зробили операцію після втрати дитини

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Хіларія Болдвін
Хіларія Болдвін / Instagram / @hilariabaldwin

Хіларія Болдвін 11 листопада зізналась, що вдруге пережила викидень. На 4 місяці вагітності її плід помер. Наступного дня вона відправилась на операцію з видалення ембріона у власній утробі.

Зіркова матуся вирішила розповісти про свій стан традиційно у соціальній мережі Instagram. Хіларія поділилась, що наразі оговтується від хірургічного втручання і починає шлях до зцілення.

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Очі опухлі від сліз, слабка після анестезії, судоми через операцію... Але я зробила це, і хочу, щоб ви знали, що зі мною все в порядку. Я вдячна моїй родині, друзям, лікарям і медсестрам , а також всім вам, хто підтримував мене в цей важкий час. Ви не уявляєте, як багато це значить для мене. Крок за кроком... Тепер я починаю подорож до зцілення,
– йдеться в дописі.

Відомо, що про мертвий плід дружина Алека Болдвіна зізналась під час чергового прийому у лікаря. "Я не очікувала цього, коли пішла на своє сканування сьогодні. Не знаю, що ще сказати... Я все ще в шоці, не всі розумію", – зазначала вона.

 

Нагадаємо, що перший викидень Хіларії трапився у квітні 2019. Тоді ж вона з чоловіком повідомляли, що у дитини є мало шансів на життя, втім, боролись за успішний перебіг вагітності. Через кілька місяців пара знову сповістила про очікування дитини. Хіларія та Алек вже виховують чотирьох дітей, але мріють завести п'яту.

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами
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