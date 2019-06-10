Дружка на весіллі: традиції та сучасний погляд

Кожна наречена під час свого весілля найменше прагне займатись організаційними питаннями та більш за все бажає перебувати в хорошому настрої. Підмогою в цьому їй нерідко стають дружки. Проте не завжди дівчата, які пліч-о-пліч перебувають з королевою свята в особливий день, розуміють свою місію.

Яких правил повинна дотримуватись "права рука" нареченої, щоб не піддатися осуду з боку гостей на торжестві, Lifestyle24 пояснила організаторка весіль Оксана Сватко. Окрім цього, наша співрозмовниця розповіла про цікаві традиції, яких давніше дотримувались дружки, готуючись до важливої події.

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Чому на весілля запрошують дружок?

За словами Оксани Сватко, традиція запрошення дівчат у дружки має давні корені, однак точно сказати, в якому саме столітті вона зародилась, важко. "Але впевнено можна говорити про те, чому під час шлюбу пари вирішували ставити поруч себе обраних хлопців і дівчат. Так вони підтверджували свої клятви на вірність не лише перед Богом і церквою, а й перед свідками, зокрема, дружками. За них старались брати двоюрідних чи троюрідних сестер або ж найкращих подружок. Доручати цю роль рідній сестрі, згідно з прикметами, було поганим знаком. Однак чому, цього поки що ніхто не пояснив", – каже координаторка.



Так виглядали дружки на гуцульському весіллі / Io.Ua

Ходіння дружок по селі, сорочка нареченого та поклін котові

Весілля, яке влаштовували десять років тому, кардинально відрізняється від тих, які організовують сьогодні. Одна з радикальних змін – це майже відсутність давніх традицій, зокрема тих, що пов'язані з дружками. "Сьогодні рідко зустрінеш село і ще рідше знайдеш місто, де наречена та її подруги одягають українські строї, ходять ближніми вулицями й просять гостей на свято. Давніше це було і на таке театралізоване дійство сходились дивитися сусіди. Інколи колоритний обряд займав не один день, адже в кожній хаті дівчат пригощали. У наш час пара просто роздає паперові запрошення на весілля, а тим, хто далеко, надсилає їх електронною скринькою", – пояснює Оксана Сватко.



Подруги молодої запрошували гостей на весілля в українських строях (друга зліва та перша справа) / Io.Ua

Звісно, що кожна наречена бажає, аби в день торжества її тішили не лише гості й атмосфера, а також і погода. Наша співрозмовниця згадує цікаве повір'я: "Якщо під час ходінь по селу дружки з молодою зустрінуть на дорозі кота, то вони обов'язково повинні йому тричі поклонитись і попросити тваринку, щоб на весілля було погожо".

Ще одна з давніх традицій – продаж сорочки нареченого. "Цей елемент святкового одягу для свого коханого купує саме його майбутня дружина. За день до весілля дружки йшли до дружбів і продавали цю сорочку. Викуп традиційно супроводжували домовляннями та жартами", – розповідає організаторка весіль.

Чому за дружку потрібно брати близьку людину?

Як ми вже згадували, у день весілля біля нареченої повинна бути не лише подруга, яка формально стоятиме біля неї в церкві чи перебуватиме поруч упродовж забав. Важливим є і те, як дружка підтримуватиме її. "Мають обрати людину, з якою винуватиця свята пережила певні моменти чи історії і знає, як вона поведе себе в тій чи іншій ситуації, а за потреби заспокоїть, поправить зачіску, підмалює губи", – переконана Оксана Сватко.



Дружками мають бути дівчата, з якими наречена пережила особливі моменти / Фото Марти Сирко

Також організаторка пригадує одне з весіль, на якому дружками дівчини, яка виходила заміж, були дівчата дружбів. "Коли я приїхала в готель, де мала відбуватись зйомка ранку, то побачила, що нареченій ніхто не допомагає одягнутись, не каже їй, що ось-ось приїде коханий і день у них буде чудовим. Названі подруги спізнювались, бо не встигали з макіяжем, їм головніше було те, як на торжестві виглядатимуть вони, а не жінка, яка ставатиме під вінець. Довелось взяти ситуацію у свої руки", – каже вона.

Ще Оксана Сватко вважає: дружки є доповненням нареченої, тому вони під час весілля – на другому плані. "Їм, приміром, не можна показувати вибриків під час фотосесій або ж одягтись на свято занадто відверто. Цим вони тільки переберуть всю увагу на себе".

"Між дружками та нареченою має бути діалог"

Часто запорукою вдалого весілля є стосунки між людьми, які його готують. Не останню вагу має і діалог між нареченою та дружками. "Він повинен бути. Візьмімо ситуацію з вибором суконь. Інколи молода диктує їхній колір та фасон, мовляв, хочу лише такі й мені байдуже, як мої подруги в них виглядатимуть. Скажу, що зі сторони винуватиці свята це не надто правильно, бо у бажаних їй платтям дівчатам може бути некомфортно. Деколи на своєму наполягають дружки, однак в таких ситуаціях я завжди кажу їм: "На вашому весіллі робіть, що заманеться, головна персона цього торжества – наречена". І справді, якщо вона з дитинства мріяла, що в особливий день біля неї стоятимуть три-чотири дружки в однакових довгих сукнях, то чому робити наперекір?" – зазначає організаторка весіль Оксана Сватко.



Дружкам та нареченій бажано говорити про колір і фасон суконь, вони мають це узгоджувати / Фото Олега Добрянського

Також координаторка дає пораду щодо оплати за пошиття суконь: "Якщо на певний фасон та колористику натякає наречена, тоді тканину й пошиття оплачує вона, а коли дружки роблять це самостійно, тоді за послуги платять із власної кишені".

Про кількість дружок на весіллі

Хтось із наречених запрошує бути дружкою двох дівчат, інші бажають дати такий шанс сімом-вісьмом. Організаторка особливої події Оксана Сватко не називає оптимальної кількості подруг королеви весілля, а припускає, що це – бажання кожної. "Все одно більшість обов'язків, серед яких – тримати нареченій корону над головою чи розстеляти перед ногами рушник у церкві – виконує перша дружка. Якщо їх є більше чотирьох, то під час фотосесій виходять яскраві кадри, адже всі дівчата в чудовому настрої й одягнені, здебільшого, в однаковий тон суконь. Проте під час самого торжества можуть виникнути затримки: поки всі сядуть в автомобіль або вийдуть з нього чи почнуть танцювати, може минути чимало часу", – пояснює координаторка весіль.



Команда нареченої – чотири дружки / Instagram / @svatko.team

А скільки разів весільною дружкою були ви, дівчата? Як допомагали нареченій в особливий для неї день? Пишіть коментарі.